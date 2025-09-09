iPhone 17: site de loja da Apple está fora do ar para lançamento

iPhone 17: site da Apple está fora do ar para lançamento; saiba maisEvento apresenta nova linha com quatro modelos, incluindo o inédito iPhone 17 Air, além de mudanças em design, bateria e câmeras
A Apple realiza nesta terça-feira, 9, às 14 horas (horário de Brasília), o aguardado evento de lançamento do iPhone 17.
Como já é tradição, a área de compras do site oficial da empresa foi retirada do ar horas antes da apresentação.
A medida impede a aquisição de produtos até o fim da transmissão e reforça a expectativa para a chegada da nova geração de dispositivos.
Lançamentos da Apple: quatro versões do iPhone 17
O grande destaque do evento é a apresentação da linha iPhone 17, que contará com quatro versões:
- o modelo básico;
- o ultrafino iPhone 17 Air (com apenas 5,5 mm de espessura);
- o iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max.
Cada variante aposta em diferenciais de design e desempenho, mirando diferentes perfis de usuários.
O iPhone 17 Air chama atenção pelo design futurista e pela leveza, mas não terá a mesma autonomia de bateria do 17 Pro Max, que deve se tornar o iPhone com maior bateria já lançada.
Novidades em design e desempenho no iPhone 17
Os modelos iPhone 17 Pro e Pro Max terão mudanças perceptíveis no design, incluindo uma nova saliência traseira para acomodar câmeras mais potentes.
As novidades incluem câmera frontal de 24 MP, contra os 12 MP da geração anterior, além do novo processador A19 Pro, que promete desempenho superior.
Outra mudança significativa é a ausência de entrada para chips físicos. Agora, todos os modelos da linha iPhone 17 funcionarão somente com eSIM (chip virtual).
Vazamentos também apontam que os modelos Pro e Pro Max abandonarão o titânio e terão corpo de alumínio, tornando-se mais leves.
Lançamento iPhone 17: onde assistir ao vivo
O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Apple, incluindo o YouTube e o site da empresa.
A apresentação tem início às 14h, direto dos Estados Unidos, e poderá ser acompanhada em tempo real por fãs do mundo todo.