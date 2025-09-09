iPhone 17: site de loja da Apple está fora do ar para lançamento

A partir das 14h desta terça, 9, a Apple irá apresentar sua nova linha de produtos. / Crédito: Divulgação/Apple

A Apple realiza nesta terça-feira, 9, às 14 horas (horário de Brasília), o aguardado evento de lançamento do iPhone 17. Como já é tradição, a área de compras do site oficial da empresa foi retirada do ar horas antes da apresentação.

A medida impede a aquisição de produtos até o fim da transmissão e reforça a expectativa para a chegada da nova geração de dispositivos.

O grande destaque do evento é a apresentação da linha iPhone 17, que contará com quatro versões: o modelo básico;

o ultrafino iPhone 17 Air (com apenas 5,5 mm de espessura);

o iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max. Cada variante aposta em diferenciais de design e desempenho, mirando diferentes perfis de usuários.

O iPhone 17 Air chama atenção pelo design futurista e pela leveza, mas não terá a mesma autonomia de bateria do 17 Pro Max, que deve se tornar o iPhone com maior bateria já lançada.

Novidades em design e desempenho no iPhone 17 Os modelos iPhone 17 Pro e Pro Max terão mudanças perceptíveis no design, incluindo uma nova saliência traseira para acomodar câmeras mais potentes.