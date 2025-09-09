Novo iPhone 17 é lançado hoje; saiba como assistir ao vivo e detalhes

Novo iPhone 17 é lançado hoje; saiba como assistir ao vivo e detalhesA Apple lança hoje o iPhone 17 em evento global às 14h. Saiba como assistir à transmissão, os modelos anunciados, recursos inéditos e a data de chegada ao Brasil
Após meses de rumores e vazamentos, a Apple finalmente apresenta nesta terça-feira, 9, às 14h (horário de Brasília), a nova linha iPhone 17.
O evento, chamado “Awe Dropping”, promete não apenas revelar os novos smartphones, mas também trazer novidades em outros produtos, como o Apple Watch Series 11 e os AirPods Pro 3.
Neste ano, a grande surpresa deve ser a troca da versão Plus pela estreia do iPhone 17 Air, modelo ultrafino que deve marcar a geração.
Lançamento iPhone 17: onde assistir ao vivo
O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Apple, incluindo o YouTube e o site da empresa.
A apresentação tem início às 14h, direto dos Estados Unidos, e poderá ser acompanhada em tempo real por fãs do mundo todo.
O que esperar do iPhone 17
A nova família será composta pelos modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o inédito iPhone 17 Air. Entre os principais destaques esperados estão:
- ProMotion, tecnologia antes exclusiva das versões Pro, agora disponível em toda a linha;
- Chipset A19 Pro, que promete maior desempenho e eficiência energética;
- Sistema de dissipação de calor aprimorado, para evitar superaquecimento;
- Câmera telefoto de 48 MP com zoom óptico de até 8x, nos modelos Pro;
- iPhone 17 Air, que deve ser o celular mais fino já lançado pela Apple, com apenas 5,5 mm de espessura.
iPhone 17: pré-venda e chegada ao Brasil
A pré-venda internacional começa em 12 de setembro, com lançamento oficial em lojas no dia 19 do mesmo mês.
No Brasil, a pré-venda deve ser aberta em 23 de setembro, enquanto as vendas estão previstas para 26 de setembro.
Outras novidades no evento
O convite oficial enviado pela Apple trouxe um logotipo dinâmico, que muda de cor ao interagir pelo site.
Especialistas apontam que essa estética faz referência ao design Liquid Glass do iOS 26, que deve ganhar data de lançamento durante a apresentação.
Além da nova linha de iPhones, a empresa também deve anunciar o Apple Watch Series 11 e os AirPods Pro 3, que já apareceram em diversos vazamentos.