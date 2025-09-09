Novo iPhone 17 é lançado hoje; saiba como assistir ao vivo e detalhes

Apple apresenta a linha iPhone 17 com novidades em design, câmera e desempenho. Evento terá transmissão ao vivo a partir das 14h. / Crédito: Divulgação/Apple

Após meses de rumores e vazamentos, a Apple finalmente apresenta nesta terça-feira, 9, às 14h (horário de Brasília), a nova linha iPhone 17. O evento, chamado “Awe Dropping”, promete não apenas revelar os novos smartphones, mas também trazer novidades em outros produtos, como o Apple Watch Series 11 e os AirPods Pro 3.