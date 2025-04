Conheça o Neptune, novo rival do Instagram e do TikTok

O Neptune foi fundado por Ashley Darling, que trabalhou como diretora de talentos na agência OPTYX. O lançamento acontece em um momento de incerteza do TikTok nos Estados Unidos, incluindo um banimento temporário em janeiro de 2025.

O aplicativo Neptune , focado em vídeos curtos na vertical, será lançado para dispositivos iPhone (iOS) nesta quarta-feira, 30 de abril . A ideia é que a plataforma seja uma concorrente do Instagram e do TikTok, que dominam o segmento.

Em suas descrições oficiais, o Neptune é abordado como a "nova era" das redes sociais , seguindo os termos de cada usuário e priorizando a criatividade. A ideia é ter métricas "fantasmas" , com a possibilidade de ocultar números de curtidas ou de seguidores.

Será um acesso antecipado , o que significa que estará disponível para usuários do beta (teste), inscritos na lista de e-mails, membros antigos no Discord e para quem receber convites de amigos.

O Neptune será lançado na loja digital do iOS (iPhone) no dia 30 de abril de 2025, sendo uma quarta-feira.

A entrega de conteúdos terá como base a originalidade e os interesses do usuário, desconsiderando fatores como a popularidade de quem criou a publicação.

No Instagram, o perfil do Neptune apresenta um post destacando as seguintes características em seu funcionamento:

"O Neptune não é apenas mais uma plataforma de mídia social; é uma releitura ousada do que as mídias sociais podem ser. Estamos construindo um espaço onde os criadores dão as cartas, onde seu trabalho é visto não por um algoritmo, mas por sua qualidade e impacto. Nossa plataforma foi projetada para capacitar você a moldar sua própria jornada criativa, desde feeds de conteúdo personalizáveis até métricas fantasmas que deixam sua arte falar por si", diz o site oficial.

Neptune: quando o aplicativo chega para Android?

No perfil do Neptune no Instagram, uma das postagens destaca que o lançamento para Android acontecerá entre os meses de junho e julho de 2025. Ademais, atualizações futuras prometem recursos como transmissões ao vivo, integrações musicais e listas de transmissão.

