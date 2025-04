Edits no Instagram: conheça o editor de vídeos grátis da Meta

A descrição do aplicativo destaca que seu foco é ajudar criadores de conteúdo a "produzirem vídeos incríveis no smartphone". A plataforma também afirma que tem "tudo de que você precisa para seu processo de criação em um só lugar".

O Instagram lançou, nesta semana, o Edits , novo aplicativo gratuito para edição de vídeos. A ideia é que o programa seja um concorrente direto do CapCut. Com diversos recursos de edição, a nova plataforma da Meta já está disponível para Android e iOS.

O Edits foi anunciado pela primeira vez em janeiro, no mesmo dia em que o TikTok ficou fora do ar nos Estados Unidos por algumas horas. O lançamento oficial aconteceu na última terça-feira, 22 de abril.

Ao abrir o Edits pela primeira vez, é necessário logar com uma conta do Instagram . O aplicativo faz parte da rede social em questão e as informações coletadas poderão ser utilizadas para personalizar anúncios e outras experiências.

A plataforma chegou como uma concorrente direta do CapCut, que pertence à ByteDance, dona do TikTok.

Edits: como usar o aplicativo?

Para editar um vídeo no Edits, é preciso clicar no ícone de mais (+) que aparece no canto inferior. Ao permitir acesso às mídias do celular, é possível selecionar a imagem ou o vídeo para edição.

