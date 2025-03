OpenAI barra recriações de imagens no estilo Ghibli no ChatGPT

OpenAI barra recriações de imagens no estilo Ghibli em nova ferramenta do ChatGPT / Crédito: Dr/Divulgação

Você já chegou a ver uma foto de animação criada pela inteligência artificial? Nesta semana, viralizou nas redes sociais imagens fofas de gatos, pessoais, com família e até memes recriadas no estilo dos filmes do Studio Ghibli, fundado pelo ganhador de dois Oscar's Hayao Miyazaki, considerado um dos maiores nomes da cena de animação mundial. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O acontecimento, que gerou até trend no TikTok e revolta por parte dos fãs da arte de Hayao, deu início após uma atualização da ferramenta intitulada GPT-4o, que possibilita a criação de imagens a partir de descrições de texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Através do aplicativo, as pessoas tentavam criar ilustrações parecidas com as do Studio Ghibli, onde os cenários detalhados, personagens expressivos e um marcante estilo de desenho feito à mão são vivos.

OpenAI afirma reaver regras do aplicativo De acordo com a OpenAI, eles desenvolveram um sistema que passasse a impedir pedidos que recriem os estilos de artistas ainda vivos. A empresa afirma estar adotando uma "abordagem conservadora", visando evitar problemas com direitos autorais, mas deixa claro que os usuários ainda podem criar imagens baseadas em estilos de estúdios ou movimentos artísticos mais extensos. Organizações como a OpenAI, que utiliza de grandes volumes de imagens da internet para educar seus sistemas a "entenderem" estilos artísticos, levantam questões legais e éticas, além de gerarem um debate entre o público sobre os limites entre criatividade, direitos autorais e a inteligência artificial, que já vem sendo contestada há tempos.