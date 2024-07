Como brasileira fez fortuna sendo rainha da máfia da Uber nos EUA

Priscila Barbosa. Rainha da máfia da Uber. Crédito: Arquivo Pessoal

A brasileira Priscila Barbosa, de 37 anos, faturou nos Estados Unidos o equivalente a US$ 780 mil (aproximadamente R$ 4 milhões) com a intitulada "Máfia da Uber". O grupo, chamado de "Máfia" na rede social WhatsApp, foi desarticulado pelo FBI em 7 de maio de 2021 e contava com 19 integrantes (incluindo ela). O grupo era responsável por falsificar cerca de duas mil contas nas plataformas Uber, Lyft, DoorDash e de outros aplicativos de comida, entrega e transporte. Eles alugavam os perfis falsos para imigrantes que não poderiam trabalhar no EUA. Em entrevista a Uol, Priscila detalhou sua trajetória na "Máfia da Uber". Ela hoje se encontra em liberdade após cumprir a pena de dois anos, seis meses e oito dias. Seu tempo na prisão foi reduzido por bom comportamento.

A sorocabana, sem poder contar com a ajuda prometida, começou a atuar no ramo alimentício. Ela, tempo depois, conseguiu alugar ilegalmente uma conta da Uber por aproximadamente um ano, pois como turista não tinha a autorização de exercer a atividade. A motorista então assumiu o negócio e dessa maneira começou a ajudar outros imigrantes no aluguel dessas contas. Com o conhecimento em sistemas e engenharia social, área na qual se formou no Brasil, passou a usar “truques” para driblar as plataformas. Ela revelou que comprava os dados na chamada “dark web” e comparou a um marketplace de dados. “Tem de tudo, você escolhe o que quer. Pagava de US$ 10 a US$ 25 pelos documentos, como seguro social e carteira de motorista. Criava contas e alugava por US$ 250 por semana para imigrantes”. A sua habilidade de conseguir burlar as plataformas lhe rendia US$ 10 mil (mais de R$ 55 mil) por mês com o aluguel das contas. Ela confessa que ao conversar com outras pessoas que faziam o mesmo, um deles chegou a brincar dizendo que havia se saído melhor que o professor. Priscila então foi coroada a rainha da “Máfia da Uber” por assumir a operação. No dia em que foi presa, em seu apartamento de luxo, um agente chegou a elogiar o lugar. Ao chegar na prisão, ainda durante a pandemia, a brasileira foi levada para o chamado “hole” (buraco), que é uma espécie de cela solitária destinada para detentos indisciplinados. Por questão de segurança devido à alta transmissão do coronavírus, ela ficou os primeiros 14 dias nesse lugar. Até cumprir a sua pena Priscila passou por cinco complexos prisionais em que ela relata ter encontrado muitas mulheres latinas. "Ficava muito quieta na minha, mas me chamavam de ‘princesinha’ porque eu não fazia o padrão das pessoas presas. Eram mulheres grandonas, com dentes de ouro. Cheguei com unhas grandes e mega hair. Eu só chorava, chorei por 7 meses".