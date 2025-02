Apple Watch no tornozelo? Entenda trend do TikTok e o que diz a Apple

Apple Watch: um novo jeito de usar relógios digitais tem viralizado nas redes sociais / Crédito: Reprodução / Ana Espinal/ TikTok

Os smartwatches são extremamente útil como um aliado da saúde, coletando diversos dados sobre as atividades simultaneamente. No entanto, uma tendência curiosa tem chamado atenção: alguns usuários preferem usar o acessório em um local incomum, no tornozelo. Para destacar essa prática, o New York Times relatou casos de pessoas que se exercitam com o Apple Watch e outros dispositivos vestíveis presos ao tornozelo. Para alguns, essa escolha foi uma necessidade.

Ana Espinal, influenciadora que abordou o assunto no TikTok, é uma das pessoas que aderiram à tendência. Em um vídeo, ela explicou que seus pulsos eram muito pequenos, o que fazia com que o relógio ficasse constantemente frouxo, dificultando a leitura da frequência cardíaca.

Em vez de optar por uma pulseira que ajustasse melhor o relógio ao pulso, ela encontrou uma comunidade de pessoas que usavam o dispositivo nos tornozelos. Isso a levou a comprar uma pulseira de velcro, e a nova posição funcionou perfeitamente para ela. Apple Watch no tornozelo: quais os motivos da tendência?

Embora pulsos pequenos possam dificultar o uso adequado da pulseira, outras pessoas adotam essa prática por diferentes razões. Por exemplo, condições de pele e tatuagens no pulso podem interferir na luz que passa pela pele, afetando a leitura dos sensores. Jesus abraçando: CONFIRA como fazer a trend que viralizou nas redes sociais

Além disso, há profissionais que não podem usar acessórios no pulso durante o trabalho, como cirurgiões e pessoas que atuam em ambientes estéreis. Outra categoria de usuários acredita que mudar a posição do relógio pode proporcionar maior precisão em seus treinos. Isso ocorre porque, em certas situações com o braço estático, como durante passeios empurrando um carrinho de bebê, o movimento do braço pode comprometer a exatidão das medições. Apple Watch no tornozelo: o que diz o suporte da Apple?

Apesar dos benefícios apontados, grande parte dos usuários ainda prefere utilizar o relógio no pulso. O suporte da Apple afirma que os recursos do Apple Watch são projetados especificamente para detectar parâmetros como o fluxo sanguíneo no pulso.