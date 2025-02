Jesus abraçando: como fazer a trend que viralizou nas redes sociais

Os internautas compartilharam os resultados do efeito que usa inteligência artificial para simular um abraço com Jesus Cristo; saiba como fazer

Apesar de ter se popularizado como “trend de Jesus abraçando”, o nome original do efeito é “Warmth of Jesus” (Calor de Jesus, em tradução livre), criado pela plataforma PixVerse . O aplicativo transforma vídeos e fotos usando IA.

Após a finalização do cadastro, no canto superior esquerdo da tela, o usuário deve clicar na terceira opção, intitulada “efeitos”. É nesse espaço que a opção “Warmth of Jesus” aparece, ao lado de outras ideias para upload, como a foto de um bebê musculoso e um efeito de Hulk.

Jesus abraçando: veja passo a passo da trend Crédito: Reprodução/Pixverse

No plano básico (gratuito), o usuário recebe 90 créditos de energia, que podem ser usados para criação dos efeitos. O de Jesus Cristo, por exemplo, utiliza 30 para cada tentativa.

Jesus abraçando: como usar o aplicativo?

Finalizando o download e o cadastro do usuário, a opção do filtro “Warmth of Jesus” aparece na tela abaixo do nome “Trending”.