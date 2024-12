Mais buscados no Google: relembre as principais trends de 2024

De dancinhas coreografadas a frases de efeito, o ano de 2024 terminou repleto de tendências reproduzidas pelos internautas ao longo dos últimos meses. Mas, se parte dos usuários pode não se lembrar de tudo o que pesquisou, o recurso de mais buscados no Google tem a resposta.

A empresa de tecnologia divulgou nesta terça-feira, 10, as principais buscas em sua ferramenta de pesquisa. As pesquisas incluem receitas, filmes, buscas do ano e, é claro, as trends que mais deixaram os usuários do Brasil grudados no celular.