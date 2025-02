Palestinos mostram limpeza de casas após retorno à Gaza; entenda trend

Em trend nas redes sociais, palestinos mostram processo de limpeza em meio aos destroços na Faixa de Gaza / Crédito: Reprodução/ TikTok @cara_team_gaza

Os palestinos que vivem na Faixa de Gaza estiveram retornando ao território em meio ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas que entrou em vigor no último dia 19 de janeiro. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o processo de limpeza das casas, afetadas pelos bombardeios. Hamas: cessar-fogo é única maneira de levar reféns de volta pra casa; LEIA

Palestinos mostram limpeza de casas após retorno à Gaza; veja vídeo Em um dos vídeos, é possível ver como estavam os cômodos quando a moradora chega e como ficou depois da limpeza. Além dos detritos e poeira que são retirados no processo. Em outro, dois homens varrem um apartamento em que as paredes foram destruídas.

No Instagram, Mohamed Al Khalidi tem publicado diversos vídeos. Na legenda de um deles, escreveu: "Sim, perdemos nossos empregos e muito, mas graças a Deus nossa casa continua boa. Sinto como se nunca tivesse vivido numa tenda antes,mas dói-me muito ver que as casas da maioria das pessoas foram destruídas, incluindo as minhas duas irmãs".

Outro vídeo é de Moayed Harazeen, que compartilhou: "Hoje foi diferente. Finalmente nos reunimos quando o resto da minha família voltou do sul. Limpamos o que sobrou de nossa casa para nos abrigar durante o inverno. Todos que participaram da limpeza, até as crianças, ficaram felizes por voltar para casa".

Como eles, centenas de deslocados iniciaram o retorno às suas casas no último dia 19 de janeiro, entre prédios destruídos no norte de Gaza, aproveitando a entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel no devastado território palestino.