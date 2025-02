Deepseek tem proibição decretada em 4 países; veja quais e por quê

O DeepSeek, empresa chinesa de Inteligência Artificial (IA), está despertando a preocupação de reguladores ao redor do mundo. Os modelos virais de IA e os aplicativos de chatbot da DeepSeek vêm sendo banidos por alguns países e órgãos governamentais.

A principal preocupação, segundo relatos, é o possível vazamento de dados para o governo chinês. De acordo com a política de privacidade da DeepSeek, a empresa armazena todos os dados dos usuários na China, onde as leis locais exigem que organizações compartilhem informações com as autoridades de inteligência mediante solicitação.