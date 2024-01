Vazamento de dados: saiba como se proteger

Especialista em segurança dar dicas para proteger os dados pessoais. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com o maior vazamento de dados da história, apelidado de “Mother of All Breaches" (MOAB, ou “mãe de todos os vazamentos”, em tradução livre), acendeu um alerta para usuários do meio virtual. O crime revelou mais de 26 bilhões de registros, incluindo informações de sites, como o LinkedIn e do X (antigo Twitter). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por isso, O POVO separou algumas dicas de como se proteger dessas ações e o que fazer quando os dados pessoais forem vazados.



Play

Tomar cuidado quando for verificar quais dados foram vazados

Há empresas especializadas que fornecem sites para verificar quais informações sofreram vazamento, mas também é necessário uma atenção para este serviço. Alguns atacantes criam empresas falsas para coletar senhas. Fausto explica que as empresas verdadeiras não solicitam diretamente a senha, mas sim o e-mail para fazer um cruzamento de dados.