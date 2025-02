Cingapura investiga acesso da DeepSeek a chips dos EUA; Taiwan proíbe uso do chatbot de IA

O governo de Cingapura investigará, em parceria com os Estados Unidos, como a DeepSeek conseguiu utilizar chips da Nvidia sujeitos a controles de exportação, sob a suspeita de que a cidade-Estado tenha sido o meio intermediário, segundo comunicado emitido neste sábado, 1º. "Sempre cumprimos a lei e atuamos decididamente contra indivíduos e empresas que quebram as regras", disse o Ministério do Comércio e Indústria de Cingapura, em nota.

Contudo, o ministério lembra que a própria Nvidia disse que não há razões para acreditar que o acesso foi obtido por meio da cidade-Estado ou tenha violado regras de exportação, e explicou que parte dos chips enviados para Cingapura fazem apenas uma escala antes de serem redirecionados para outras regiões.