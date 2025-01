Asteroide possui 'ingredientes' necessários para criar vida, dizem cientistas

NASA/Goddard/University of Arizona O asteroide Bennu é uma pilha de pedregulhos e rochas com cerca de 500 metros de largura

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na composição do asteroide, foram encontrados aminoácidos, que são as moléculas que formam as proteínas, bem como bases nitrogenadas — os componentes fundamentais do DNA.