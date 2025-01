DeepSeek: conheça IA que pode ultrapassar ChatGPT nos EUA

DeepSeek: conheça aplicativo que ultrapassou ChatGPT na App Store nesta segunda-feira, 27 / Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após o lançamento de seu próprio chatbot, a startup chinesa DeepSeek viu o assistente de inteligência artificial (IA) ultrapassar o aplicativo do ChatGPT em número de downloads na App Store dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 27. De acordo com atualização da Forbes, a ascensão da empresa influenciou na queda de ações de líderes vinculados à IA nos EUA, após abertura do mercado na segunda-feira, com a Microsoft caindo 4% e a Tesla caindo 2%.

O sistema desenvolvido, chamado de DeepSeek-V3, destaca em sua página que "está no topo da tabela de classificação entre os modelos de código aberto e rivaliza com os modelos de código fechado mais avançados do mundo".

Além do aplicativo, o chatbot pode ser acessado pelo link www.deepseek.com/, oferecendo livre acesso aos usuários após o login (é possível usar a conta do Google para acessá-lo).

À primeira vista, a sua estrutura é semelhante aos recursos já conhecidos no ChatGPT, mas com interface na língua inglesa. O modelo também se comunica em português, adaptando-se às perguntas feitas na linguagem do público. Ao ser questionado sobre o seu desenvolvimento, o DeepSeek-V3 afirma possuir filtros de conteúdo, com mecanismos implementados para evitar conteúdo inadequado, ofensivo ou perigoso. O POVO utilizou a ferramenta DeepSeek Após cadastro, O POVO utilizou o assistente de inteligência artificial, solicitando informações básicas na língua portuguesa sobre a cidade de Fortaleza, capital do Ceará.

Uma das perguntas indicadas foi: "onde fica a cidade de Fortaleza, no Ceará? Poderia me falar, em um parágrafo, sobre ela?".

A resposta do aplicativo é reproduzida na íntegra a seguir: "Fortaleza é a capital do estado do Ceará, localizada na região Nordeste do Brasil, às margens do Oceano Atlântico. Conhecida por suas belas praias, como a Praia de Iracema, Meireles e a famosa Praia do Futuro, a cidade é um importante destino turístico, atraindo visitantes por sua cultura vibrante, culinária rica e vida noturna animada".

"Fortaleza também se destaca por sua arquitetura histórica, como o Theatro José de Alencar e a Catedral Metropolitana, além de ser um polo econômico e cultural do Nordeste. A cidade é famosa ainda por seu artesanato, especialmente a renda de bilro, e por ser o berço de grandes nomes da música e literatura brasileira".

DeepSeek x ChatGPT: qual a diferença? Um artigo publicado no jornal The New York Times (NYT) cita o relatório técnico do laboratório de pesquisa da empresa DeepSeek, sediada em Hangzhou, na China, para destacar a performance do chatbot.