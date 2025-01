Youtuber tenta comprar TikTok após proibições nos EUA; conheça MrBeast

O youtuber MrBeast se juntou a um grupo de investidores que visa comprar o TikTok, após o aplicativo sofrer sanções nos EUA / Crédito: Reprodução/ YouTube; Nitish Gupta/Pixabay

O maior youtuber da atualidade, MrBeast, se uniu a um grupo de investidores americanos interessados em adquirir os direitos do TikTok nos Estados Unidos. Isso ocorre porque o prazo de 75 dias para que a plataforma de mídia social obtenha um proprietário não chinês ou enfrente uma possível proibição permanente está se esgotando.

No dia 13 de janeiro, MrBeast (nome verdadeiro Jimmy Donaldson) publicou no X sobre sua intenção de "comprar o TikTok para evitar que ele seja banido".

Em uma mensagem de acompanhamento, no dia seguinte, o criador de conteúdo afirmou que “muitos bilionários o procuraram” em relação à postagem, que, até então, era apenas uma brincadeira. O grupo de investidores, liderado pelo empreendedor de tecnologia Jesse Tinsley, busca fechar o acordo em meio a preocupações crescentes sobre a possível proibição da plataforma. Tinsley, fundador do Employer.com, teria apresentado uma oferta integralmente em dinheiro, na qual um dos apoiadores seria MrBeast, juntamente com um consórcio de investidores institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido.

MrBeast tenta comprar o TikTok: representantes negam envolvimento oficial O porta-voz de MrBeast, Matthew Hiltzik, afirmou que Donaldson não se juntou oficialmente a nenhuma proposta. “Vários compradores estão mantendo discussões em andamento com Jimmy”, disse Hiltzik à Associated Press (AP) nesta quarta-feira, 22. “Ele não tem acordos exclusivos com nenhum deles.” Embora ainda não esteja claro se Donaldson se envolverá diretamente no acordo, o sucesso da oferta desse grupo de investidores também permanece incerto. O valor exato da proposta não foi divulgado. Volta do Vine? RELEMBRE o aplicativo que originou o TikTok

Um representante de Tinsley se recusou a comentar mais detalhes na terça-feira, 21. Além disso, o porta-voz do milionário à frente do projeto não respondeu imediatamente às perguntas sobre o motivo de Donaldson ser nomeado como participante do grupo. MrBeast tenta comprar o TikTok: futuro da plataforma nos EUA O futuro do TikTok nos Estados Unidos continua incerto. Sob uma lei federal recentemente confirmada pela Suprema Corte, a plataforma deveria encontrar um comprador aprovado para suas operações no país até 19 de janeiro ou enfrentar uma proibição nacional. A plataforma chegou a cortar o acesso para usuários nos EUA no sábado, 18, à noite, horas antes do prazo. No entanto, voltou a funcionar no domingo, com uma mensagem creditando o então presidente eleito Donald Trump, que havia prometido adiar a proibição.