Volta do Vine? Relembre o aplicativo que originou o TikTok

O Vine, pioneiro dos vídeos curtos, pode retornar com Elon Musk após marcar gerações e abrir caminho para sucessos como o TikTok

/ Crédito: Divulgação/ Logos do TikTok e Vine

O Vine era conhecido por seus vídeos de seis segundos, que eram reproduzidos em loop, funcionando como um GIF com áudio. Esse formato se tornou um terreno fértil para conteúdos criativos, hilários e, agora, icônicos.

Em meio às sanções que o TikTok sofreu nos Estados Unidos , foi relembrado o aplicativo que foi pioneiro na temática de vídeos curtos e conteúdos diversos: o Vine , que, apesar de ter popularizado esse formato, não conseguiu se manter no mercado.

Volta do Vine: criação em 2012



O aplicativo foi lançado para Android, iOS e Windows em 2013. Nos seus primeiros anos, o Vine era incomparável, apresentando uma maneira completamente nova para as pessoas criarem e consumirem conteúdo.

Sem praticamente nenhuma concorrência, o Vine explodiu em popularidade. Os criadores, conhecidos como "Viners", acumulavam milhões de seguidores e bilhões de loops no aplicativo. No entanto, o sucesso do Vine foi tão breve quanto seu crescimento.

Volta do Vine: encerramento e TikTok como sucessor



Em 2016, apenas três anos após seu lançamento, o Vine anunciou sua descontinuação. Embora os usuários ainda pudessem visualizar e baixar vídeos antigos, a criação e postagem de novos conteúdos foram interrompidas. Em 2017, o aplicativo foi encerrado definitivamente e removido das lojas digitais.