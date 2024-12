Cristiano Ronaldo perdeu desafio milionário proposto por youtuber

Astro português recebeu o produtor de conteúdo norte-americano MRBeats no estádio do Al-Nassr, na Arábia Saudita, para o desafio / Crédito: Jogada 10

O competitivo Cristiano Ronaldo aceitou um desafio proposto pelo youtuber norte-americano MrBeats. O produtor de conteúdo convidou o craque português a participar de uma dinâmica do futebol e enfrentar um fã chamado Khalid. O Robozão recebeu ambos no estádio Al Maktoum Stadium, casa do Al-Nassr, na Arábia Saudita. O objetivo era acertar a bola em alvos no gol e quem acertasse primeiro era o vencedor. Assim, o fã venceu Cristiano Ronaldo no desafio, pois teve sucesso em três tentativas. Já o atacante internacional errou todas. Deste modo, Khalid recebeu como premiação um milhão de dólares (aproximadamente R$ 6 milhões na cotação atual).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo sendo reconhecido por ser um atleta extremamente competitivo, o astro português torceu para que o seu adversário lhe vencesse.

“Estou muito orgulhoso de você, meu amigo”, celebrou o craque após a derrota par Khalid. MrBeats é um youtuber que ganhou popularidade por promover desafios com altas quantias em dinheiro. Não apenas Cristiano Ronaldo participou do vídeo como também outras personalidades ilustres do esporte. Alguns exemplos são o ex-jogador de futebol americano Tom Brady e o rebatedor de beisebol Bryce Harper. Assim como o Robozão, eles também perderam dinâmicas para os fãs que valiam um prêmio de 100 mil dólares (aproximadamente R$ 100 mil na cotação atual).