Com 200 kg, maior TV de tubo do mundo é 'resgatada' por youtuber

O modelo de 45 polegadas foi introduzido na década de 1980 e é reconhecido como o maior televisor de raios catódicos (CRT) do mundo. A TV também se destacava pelo seu preço alto na época, que hoje chegaria a mais de meio milhão de reais com a inflação e cotação atual.

Um raro televisor Sony PVM-4300 , que estava destinado ao lixo no Japão, foi salvo por um youtuber de jogos retrô que começou sua procura pelo aparelho há dois anos. Shank Mods compartilhou toda sua trajetória de “resgate” em um vídeo publicado no Youtube no fim de dezembro.

Após muitas tentativas complicadas de contatar o dono do restaurante, Shank Mods acabou conseguindo negociar a TV de graça, mas com a condição que ele quem deveria cuidar da retirada.

Mas o restaurante sairia do local e o prédio seria demolido. Por meio do X, a Shank Mods então encontrou um morador de Osaka que ajudou a salvar a televisão da destruição. Ele também descobriu que ela ainda funcionava.

Com ajuda de patrocínios, ele conseguiu que a movessem para baixo e a levassem para um depósito para ser embalada. Após isso, a televisão foi enviada por via aérea para os Estados Unidos e transportada para a garagem de seus pais.

O entusiasta teve duas semanas para descobrir como transportar a TV de 200 kg e seu suporte reforçado de 78 kg especialmente projetado do segundo andar do restaurante para um lugar seguro.

Maior TV de tubo do mundo: quanto custa a Sony PVM-4300?

A Sony PVM-4300 (modelo KX-45ED1) custava US$ 40 mil no final dos anos 1980. Mas o valor é equivalente a US$ 100 mil com a inflação atual

Esse total convertido em reais é cerca de R$ 619 mil pela cotação atual. Com esse preço, ela teve poucas unidades vendidas na época e é um item raro.