Edits: Instagram lança app para rivalizar contra CapCult; conheça

O Instagram anunciou nesse domingo, dia 19, o lançamento de um novo aplicativo para criação de vídeos, chamado Edits, em meio às batalhas legais enfrentadas nos Estados Unidos pelo TikTok, outra plataforma de mídia social focada em conteúdo visual.

“Hoje estamos anunciando o Edits, um novo aplicativo para criar vídeos no seu telefone”, declarou o atual diretor do Instagram, Adam Mosseri, em um vídeo publicado na plataforma. “Há muita coisa acontecendo agora, mas, independentemente do que aconteça, é nosso trabalho oferecer as melhores ferramentas possíveis para os criadores”, concluiu.