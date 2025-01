Onda de frio faz posse de Trump mudar para dentro do Capitólio

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta, 17, que sua posse será transferida para dentro do Capitólio devido a preocupações com a onda de frio que atinge Washington. Aos 78 anos, Trump se prepara para sua segunda posse, segunda-feira, 20, oito anos após a primeira. A mudança significa que muito menos pessoas poderão assistir pessoalmente ao momento em que Trump se tornará oficialmente o 47.º presidente dos EUA, limitando-se a um grupo pequeno de convidados dentro do local. Evita também a possibilidade de imagens de um grupo menor de participantes em razão do clima - os relatos de que ele teve menos convidados em 2017 do que Barack Obama em sua posse de 2009 enfureceram Trump e o levaram a um esforço para produzir uma narrativa contrária.

No entanto, a mudança significa que os participantes, oficiais de segurança e espectadores não terão de suportar condições perigosas ao ar livre no frio intenso. As conversas de bastidores na última semana se concentraram no frio extremo previsto para segunda-feira, com temperaturas abaixo de -10°C na capital, acompanhadas de ventos gélidos. A última vez que uma posse foi transferida para o interior foi em 1985, na segunda investidura de Ronald Reagan, em condições semelhantes.

"Há uma onda ártica varrendo o país", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Por isso, ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, sejam realizados na cúpula do Capitólio." "São condições perigosas para as dezenas de milhares de agentes da lei, primeiros socorros, cães policiais e até cavalos, e centenas de milhares de apoiadores que estarão ao ar livre por muitas horas no dia 20", escreveu. Trump também anunciou que a Capital One Arena, local que sediará seu comício nesta sábado, 18, no centro de Washington, estará aberto na segunda-feira para quem quiser acompanhar a posse ao vivo. O tradicional desfile após a posse, normalmente realizado ao longo da esplanada do Mall, também será transferido para esse local. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)