Trump diz que, após posse, poderá dar 90 dias para Tiktok encontrar comprador

A rede social TikTok tem previsão de ser banida dos Estados Unidos neste domingo, 19, após a Suprema Corte manter a "Lei de Aplicações Controladas de Adversários Estrangeiros". A medida entrará em vigor na data. A situação pode mudar com a posse do novo presidente do país, Donald Trump, que assume os Estados Unidos na segunda-feira, 20.

Trump afirmou que “muito provavelmente” adiará a proibição do TikTok por 90 dias após assumir o cargo. Em entrevista à NBC News, o republicano ressaltou que ainda não tomou uma decisão final, mas que seria “apropriado” aprovar uma extensão para o aplicativo.