OpenAI desafiará Google com novas funções de busca

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, anunciou, nesta quinta-feira (25), que colocou em operação seu sistema de inteligência artificial (IA) para concorrer com o motor de buscas do Google, que domina o mercado.

O grupo americano afirmou que está testando um protótipo do “SearchGPT”, uma ferramenta projetada para “combinar a força” de seus modelos de IA com as informações da web para responder rapidamente às consultas dos usuários e oferecer fontes relevantes.

O SearchGPT foi disponibilizado para um pequeno grupo de usuários e meios de comunicação, que darão suas opiniões, explicou a OpenAI em seu blog oficial.