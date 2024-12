Pix com Inteligência Artificial (IA): entenda novo recurso do Nubank

A plataforma de serviços financeiros digitais anunciou a opção de transferências instantâneas por texto e áudio; saiba como usar Pix com IA do Nubank

Os recursos da Inteligência Artificial (IA) agora também poderão ser usados para facilitar ainda mais a transferência por Pix. A opção, que começou a ser testada em agosto, foi divulgada pela fintech Nubank em dezembro.

O mecanismo, já disponibilizado para a maioria dos clientes, permite a transferência instantânea por meio de texto ou áudio do usuário no aplicativo do banco. Já a alternativa de Pix com IA no WhatsApp ainda está em período de testes.