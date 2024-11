Spotify lucra menos que o esperado no 3º trimestre, mas agrada com número de usuários

A Spotify Technology registrou lucro líquido de 300 milhões de euros no terceiro trimestre de 2024, equivalente a 1,45 euro por ação, de acordo com balanço divulgado no fim da tarde da terça-feira, 12.

O resultado, no entanto, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 1,69 euro por ação.