Casa inteligente: o que é, como funciona e quanto custa a automação residencial

Com a ajuda de inteligência artificial (IA) , a automação residencial pode controlar desde a música ambiente até a limpeza da casa, tudo de forma integrada. Conheça como funciona esse sistema e as vantagens que ele oferece.

Quanto custa em média uma automação residencial?

Portela explica que, em uma casa inteligente, o objetivo é adaptar os sistemas às rotinas e às necessidades dos moradores, proporcionando maior conforto e eficiência energética. Essa adaptação varia de preço para cada projeto.

Porém, somando as médias dos valores de itens essenciais indicados pelo especialista - assistentes de voz, interruptores inteligentes e controladores de ar-condicionado e TV - seria necessário investir entre R$ 500 e R$ 600 para equipar uma casa.

“Cada projeto é único, projetado para atender às necessidades específicas dos habitantes”, afirma Portela.

Instalação e evolução de casas inteligentes

A automação residencial oferece mais praticidade para os moradores, permitindo a gestão de vários sistemas da casa de maneira simples. Crédito: Reprodução/Freepik

A instalação de sistemas de automação residencial é facilitada por empresas especializadas, que garantem a integração entre os diferentes dispositivos. Portela destaca que a automação descentralizada, que não exige grandes instalações ou a passagem de cabos, tem se tornado cada vez mais popular.

Além de reduzir custos de implementação, ela oferece mais praticidade para os moradores, permitindo a gestão de vários sistemas da casa de maneira simples e eficiente.

Entre as inovações mais procuradas estão os sistemas de controle total dos ambientes por meio de aplicativos e assistentes de voz, que integram iluminação, cortinas, TVs, ares-condicionados, câmeras de segurança e sistemas de áudio em um único painel.

Tipos de automação em casas inteligentes e quanto custa

A automação residencial oferece uma série de benefícios em termos de segurança, conforto e economia de energia, afirmam especialistas. Crédito: Reprodução/Freepik

As casas inteligentes podem ser equipadas com diversos dispositivos que promovem maior conforto, segurança e economia. Entre as opções mais comuns, estão:

Controle de Acesso: Fechaduras eletrônicas com biometria ou reconhecimento facial, permitindo o gerenciamento do acesso à residência.

Fechaduras eletrônicas com biometria ou reconhecimento facial, permitindo o gerenciamento do acesso à residência. Segurança: Câmeras de vigilância e sistemas de alarme que podem ser monitorados remotamente e integrados com serviços de segurança, enviando alertas em caso de invasão.

Câmeras de vigilância e sistemas de alarme que podem ser monitorados remotamente e integrados com serviços de segurança, enviando alertas em caso de invasão. Iluminação Automatizada: Lâmpadas inteligentes e sensores de presença que permitem o controle remoto da iluminação, além de programação para acender ou apagar as luzes em horários específicos.

Lâmpadas inteligentes e sensores de presença que permitem o controle remoto da iluminação, além de programação para acender ou apagar as luzes em horários específicos. Janelas e Persianas Inteligentes: Sensores ajustam automaticamente a ventilação e o sombreamento de acordo com a temperatura e a umidade, promovendo a eficiência energética.

Sensores ajustam automaticamente a ventilação e o sombreamento de acordo com a temperatura e a umidade, promovendo a eficiência energética. Controles Integrados: A automação permite gerenciar todos os dispositivos de uma casa por meio de um único painel, seja no local ou remotamente.

Aplicação de casas inteligentes no dia a dia

Para entender melhor os impactos e benefícios das casas inteligentes, Giovanni Cordeiro destaca alguns pontos interessantes sobre a aplicação dessa tecnologia no dia a dia:

Automação para segurança e saúde

O professor da UFC destaca que a automação pode ser muito útil para monitorar a segurança de idosos e de pessoas com problemas de mobilidade. Por exemplo, sensores podem ser usados para detectar quedas e enviar alertas para familiares ou profissionais de saúde.

“Já existem programas, como na França, que monitoram idosos em tempo real, conectando-os diretamente a hospitais em caso de emergência", exemplifica.

Eficiência energética e conforto

Na automação residencial é possível controlar todos os dispositivos da casa com um simples comando, seja por aplicativo ou assistente de voz. Crédito: Reprodução/Freepik

No aspecto do consumo de energia, Cordeiro enfatiza como a automação pode ajudar a reduzir custos. Ele menciona que aparelhos como máquinas de lavar e ar-condicionado podem ser programados para funcionar em horários mais baratos, de acordo com as tarifas de energia.

A principal vantagem da automação residencial é a conveniência de poder controlar todos os dispositivos da casa com um simples comando, seja por aplicativo ou assistente de voz.

"Você pode programar sua máquina de lavar para funcionar durante o dia, quando a energia é mais barata, e evitar usá-la no período mais caro da noite", explica.

Além disso, ele aponta a conveniência de programar a casa para maximizar o conforto. "Você pode programar seu ar-condicionado para ligar antes de você chegar em casa, garantindo uma temperatura agradável sem precisar deixá-lo ligado o dia inteiro", afirma.

Futuro da automação residencial

Cordeiro também observa que os dispositivos de automação estão se tornando cada vez mais fáceis de adquirir. "Esses equipamentos estão se tornando mais baratos e fáceis de instalar, o que torna a automação mais acessível para as pessoas", conclui.

A automação residencial, portanto, oferece uma série de benefícios em termos de segurança, conforto e economia de energia, com a vantagem de ser cada vez mais integrada ao nosso cotidiano digital.