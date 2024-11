IA parece estar desacelerando em caminho para se igualar à humanidade

Um rumor percorre o Vale do Silício: os avanços da Inteligência Artificial (IA) para chegar ao nível do ser humano, marco repetido pelas grandes empresas que desenvolvem esta tecnologia, parecem estar desacelerando. Desde o badalado lançamento do ChatGPT há dois anos, os gurus da IA afirmam que os recursos desta tecnologia terão uma aceleração exponencial à medida que as grandes empresas de tecnologia continuarem adicionando dados para aprimorar seu treinamento e aumentar seu poder de cálculo.

O raciocínio era que, se o poder de computação e o volume de dados usados por essa tecnologia fossem suficientes, surgiria a Inteligência Artificial Geral (AGI, na sigla em inglês), capaz de igualar ou superar a capacidade humana.

O progresso foi tão rápido que as principais figuras do setor, como Elon Musk, pediram uma moratória no desenvolvimento da IA. No entanto, os gigantes tecnológicos, incluindo o próprio Musk, seguiram em frente, gastando dezenas de bilhões de dólares para se manterem à frente na corrida. A OpenAI, criadora do ChatGPT com apoio da Microsoft, recentemente arrecadou US$ 6,6 bilhões (R$ 38 bilhões na cotação atual) para financiar novos avanços. A xAI, empresa de IA de Musk, está buscando investidores para um montante de US$ 6 bilhões para a compra de 100.000 chips da Nvidia, fabricante dos componentes necessários para o desenvolvimento da IA, informou a CNBC.

Mas o caminho rumo à AGI parece cheio de obstáculos. Especialistas do setor estão percebendo que os grandes modelos de linguagem (LLM) não estão se expandindo tão rapidamente quanto o esperado. Apesar dos enormes investimentos, os aprimoramentos nesta tecnologia mostram sinais de estagnação. Os valores de mercado alcançados por empresas "como a OpenAI e a Microsoft baseiam-se, em grande medida, na ideia de que os LLM se tornarão uma inteligência artificial geral com escalonamento contínuo", diz Gary Marcus, especialista e crítico sobre IA.

- "Não há barreiras" - Uma das principais restrições enfrentadas pelos desenvolvedores é que a quantidade de dados linguísticos para treinamento de IA é finita. De acordo com Scott Stevenson, CEO da empresa de IA Spellbook, que trabalha com a OpenAI e outros provedores, concentrar o progresso no acúmulo de dados linguísticos "achando que ela (a IA) será mais inteligente" está fadado ao fracasso.

Já Sasha Luccioni, pesquisadora e diretora de IA da startup Hugging Face, diz que era previsível que esta corrida diminuísse, já que as empresas se concentram mais no tamanho do que no desenvolvimento de modelos e suas finalidades. "A busca pela inteligência artificial sempre foi pouco realista, e a abordagem 'maior é melhor' da IA tinha que atingir um limite em algum momento, e acho que é isso que estamos vendo agora", explica à AFP. Os desenvolvedores de IA refutam estas ideias, argumentando que o progresso em direção à inteligência artificial igualitária é imprevisível.