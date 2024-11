Acordo de editora propõe uso de livros para treinar modelos de IA

Empresa afirma que o treinamento em modelos de inteligência artificial só acontecerá com a devida permissão dos escritores em seus contratos

A proposta só poderá ser colocada em prática com a permissão dos autores e deve incluir obras selecionadas de não-ficção. O objetivo é “melhorar a qualidade e desempenho do modelo” de IA, segundo nota da companhia de livros norte-americana à AFP.

Uma empresa de tecnologia, cuja identidade permanece confidencial, pretende oferecer à editora HarperCollins US$ 2.500 (cerca de R$ 14.530) por cada livro utilizado em treinamento para suas ferramentas de inteligência artificial (IA), durante três anos.

Em abril, a empresa “ElevenLabs AI” já havia anunciado uma parceria com a editora para o desenvolvimento de audiolivros, usando a tecnologia de texto para fala.

Na época, a HarperCollins destacou que continuaria “a dedicar tempo e recursos a produções lideradas por dubladores”, mas que a IA permitiria “um número maior de audiolivros para livros de séries de catálogo em mercados não ingleses”.

Efeito Booktok? Empresa do TikTok planeja lançar livros físicos | SAIBA MAIS

Acordo propõe uso de livros para treinar IA: oferta foi criticada por autor



A medida foi alvo de críticas pelo autor de obras infantis Daniel Kibblesmith, que afirmou ter recebido uma oferta para treinar modelos de inteligência artificial com as suas publicações, que não fazem parte do gênero não-ficção.