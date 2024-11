Google é alvo de processo no Canadá por tecnologia publicitária 'anticompetitiva'

O órgão regulador da concorrência no Canadá anunciou nesta quinta-feira (28) que está levando o Google aos tribunais por "comportamento anticompetitivo" na publicidade eletrônica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma investigação do Escritório de Concorrência identificou que o Google é o maior provedor dessas ferramentas no Canadá. O comissário Matthew Boswell apontou que a empresa "abusou da sua posição dominante ao adotar uma conduta que obriga os participantes do mercado a usar suas ferramentas de tecnologia de anúncios".