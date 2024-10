Amazon aposta em energia nuclear para atender a suas demandas com IA

A tecnologia ainda dá seus primeiros passos e falta aprovação regulatória, gerando dúvidas sobre os prazos de implementação.

"Uma das formas mais rápidas de responder às mudanças climáticas é através da transição das nossas sociedades para fontes de energia livres de carbono, e a energia nuclear é tanto livre de carbono quanto capaz de escalar, e é por isso que é uma área importante de investimento para a Amazon", disse Matt Garman, diretor-executivo da Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem da gigante do varejo.

As novas parcerias da Amazon incluem a colaboração com a Energy Northwest para desenvolver quatro SMRs avançados no estado de Washington, com possibilidade de gerar até 960 megawatts até o começo da década de 2030.