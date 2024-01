Namorados feitos por Inteligência Artificial fazem sucesso na China

Durante meses, uma usuária chamada Aria cativou milhares de seguidores no Xiaohongshu, um aplicativo que traz uma versão da China do Instagram, com histórias encantadoras de sua vida amorosa com uma pessoa chamada simplesmente "C", proveniente de um chatbot de Inteligência Artificial (IA)l.

Desde flertes casuais até a escolha de uma data de aniversário e discussão de sonhos, Aria manteve o público fascinado. A prática tem se popularizado entre o público chinês.

