Elon Musk anuncia sorteio de US$ 1 milhão por dia para eleitores da Pensilvânia

Musk apoia Trump com sorteio para mobilizar eleitores na Pensilvânia

Elon Musk anunciou que vai sortear US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) por dia para eleitores registrados na Pensilvânia até as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro. Este estado, considerado crucial para o resultado das eleições, apresenta uma disputa acirrada entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump.

Os vencedores do sorteio serão selecionados aleatoriamente entre aqueles que assinarem uma petição promovida pelo AmericaPAC, comitê de ação política criado por Elon Musk para apoiar a candidatura de Trump. Os PACs, entidades legais na legislação americana, permitem que indivíduos doem dinheiro ou apoiem candidatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro cheque do sorteio foi entregue a um participante surpresa durante evento municipal na noite do último sábado, 19. Esta iniciativa visa mobilizar potenciais eleitores de Trump nas semanas que antecedem a votação marcada para acontecer no dia 5 de novembro.