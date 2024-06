IA e Igreja: Papa Francisco fala sobre inteligência artificial no G7

Em 2023, Francisco dedicou sua mensagem do Dia Mundial da Paz a esta questão. A Igreja possui ferramentas de IA próprias que ajudam os fiéis a aprender a doutrina católica

O inesperado convite ao papa Francisco para falar sobre inteligência artificial (IA) na cúpula do G7 demonstra o interesse do Vaticano nesta tecnologia revolucionária, que a Igreja quer promover e ao mesmo tempo alertar para seus perigos.

Francisco dará uma conferência sobre o assunto no segundo dia da cúpula do G7, que acontece de quinta-feira a sábado, na região da Apúlia, no sul da Itália. Esta é a primeira participação de um papa em um evento deste tipo.

Entre outros, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, irão ouvi-lo.