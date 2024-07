Meta exclui 63.000 contas do Instagram na Nigéria por extorsão sexual

A Meta anunciou na quarta-feira a eliminação de 63.000 contas do Instagram na Nigéria ligadas a fraudes de extorsão sexual, depois que as autoridades do país africano multaram a empresa em 220 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais).

As contas eliminadas incluem uma rede de 2.500 perfis vinculados a um grupo de 20 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foram eliminadas 1.300 contas do Facebook e 200 páginas de Grupos do Facebook procedentes da Nigéria por "dar conselhos para realizar fraudes".