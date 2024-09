EA FC 25: veja o preço e as novidades do novo jogo de futebol

O EA FC 25, sucessor do FIFA, trará novidades como novos modos de jogo, melhorias no modo carreira e acesso antecipado para quem adquirir a edição Ultimate

Nesta edição do jogo haverá diversas novidades, incluindo novos modos de jogo, atualizações no modo carreira técnico e adições conforme o mercado de transferências, como a ida de Mbappé e de Endrick para o Real Madrid.

Popular entre os admiradores de futebol, o EA FC será lançado para mais uma temporada. O tradicional jogo de futebol produzido pela Electronic Arts, até 2022, era lançado com o nome de FIFA . Porém, sem um novo acordo com a detentora da marca, o jogo passou a ser chamado de 'EA FC'.

Quem fizer a pré-venda da edição Ultimate poderá jogar já a partir de 20 de setembro. As demais versões serão lançadas no dia 27 de setembro .

Ainda neste mês de setembro ocorre o lançamento do EA FC 25 . Para os jogadores que aguardam o lançamento do jogo, a EA disponibiliza um 'acesso antecipado'.

Confira a comparação de recompensas entre as versões do novo game:

Não importa qual edição os fãs encomendem, eles receberão alguma recompensa. No entanto, há adicionais muito mais valiosos para a pré-venda da edição Ultimate.

Edição Padrão do EA FC



EA SPORTS FC 25;



Item de Atleta por empréstimo no Football Ultimate Team;



Item Embaixador por empréstimo;



Espaço para Estilos de jogo no Clubs;



250.000 Moedas do Clubs;



Pontos de personalidade da Carreira;



3 ÍDOLOS na Carreira de Jogador;



Auxiliar técnico de 5 estrelas na Carreira de treinador;



Olheiro da base de 5 estrelas na Carreira de treinador.



Edição Ultimate do EA FC

EA SPORTS FC 25;



Item de Atleta por empréstimo no Football Ultimate Team;



Item Embaixador por empréstimo;



Espaço para Estilos de jogo no Clubs;



250.000 Moedas do Clubs;



Pontos de personalidade da Carreira;



3 ÍDOLOS na Carreira de Jogador;



Auxiliar técnico de 5 estrelas na Carreira de treinador;



Olheiro da base de 5 estrelas na Carreira de treinador;



Acesso antecipado de até 7 dias;



4.600 FC Points (3.850 FC Points no Nintendo Switch);



Espaço de Evolução de Atleta;



Recompensas de Acesso Antecipado do Rush.

EA FC: valores

A pré-venda da edição padrão que não inclui acesso antecipado vai custar a partir de R$ 299. Já a edição Ultimate irá custar R$ 386. Os valores devem variar perante as plataformas.

EA Sports FC 25 edição padrão



PS5 : R$ 299



: R$ 299 PS4 : R$ 299



: R$ 299 Xbox Series S/X : R$ 299



: R$ 299 Xbox One : R$ 299



: R$ 299 Nintendo Switch : R$ 299



: R$ 299 PC (via Steam): R$ 299



EA Sports FC 25 edição Ultimate



PS5 : R$ 429



: R$ 429 PS4 : R$ 429



: R$ 429 Xbox Series S/XR : $ 429



: $ 429 Xbox One : R$ 429



: R$ 429 Nintendo Switch : R$ 429



: R$ 429 PC (via Steam): R$ 386,10

EA FC 25: modo Rush

O único modo considerado inédito no EA FC 25 é o Rush. A introdução desse novo cinco contra cinco, que substitui o antigo modo 'Volta', pode impactar significativamente o sucesso desta versão.

Rush foi incorporado em todos os modos de jogo, incluindo o modo carreira e as partidas normais. As partidas têm sete minutos de duração, sem intervalo, e começam com uma corrida até a bola para ganhar a posse inicial.