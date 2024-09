Microsoft demite 650 funcionáriros do setor de videogames e foca em IA

A Microsoft demitiu aproximadamente 650 colaboradores do seu setor de videogames. A medida visa cortar custos após a aquisição da Activision Blizzard por US$ 75 bilhões no ano passado. As demissões no setor de games da Microsoft é parte de um corte de custos maior em toda industrial global de videogames.

As demissões estão sendo feitas para "organizar nossa empresa para sucesso de longo prazo", disse Phil Spencer, chefe executivo da Microsoft Gaming, em um e-mail da empresa analisado pelo The Wall Street Journal.

Nenhum estúdio será fechado, nem nenhum jogo, dispositivo ou experiência será cancelado, comentou ele.