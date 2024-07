Concord: A Nova Aposta de PlayStation no Universo dos Hero Shooters

Quando a Sony revelou Concord, ano passado, as opiniões sobre o game foram, já desde o início, bastante divididas. O jogo foi anunciado como um FPS competitivo com elementos de hero shooter, levantando dúvidas sobre se seria apenas mais um clone de Overwatch. Ademais, muitos fãs de PlayStation mantêm o pé atrás com a estratégia da entrada da marca em um segmento diferente dos jogos focados em narrativa single-player que vêm carregando com sucesso o peso da marca nos últimos anos. Com o lançamento do jogo em fase beta e, após algumas sessões de jogatina com o título, as primeiras impressões sobre Concord são positivas Ele é sim, mas um FPS competitivo, em um mercado cada vez mais saturado, mas que está buscando seu próprio nicho com características que podem distinguí-lo de maneira bem sucedida da concorrência.

A jogabilidade de Concord é imediatamente envolvente. O jogo combina mecânicas rápidas e familiares com muita movimentação, trazendo simplicidade e dinamismo à experiência de jogo. Quem já jogou Destiny ou Halo se sentirá em casa com a maneira como cada personagem pode ser controlado. Ainda assim, cada avatar jogável possui habilidades próprias e uma clara diferenciação na forma de se moverem e interagirem com o ambiente, o que pode ser confuso inicialmente, mas também serve como um convite ao aprendizado e à maestria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na beta, o jogo oferece vários modos de jogo, incluindo alguns sem respawn, onde a estratégia e o conhecimento do mapa são essenciais. Modos como Ponto de Conflito, Caça ao Troféu e Extração de Carga foram testados e exigem coordenação e planejamento. No entanto, esses modos não são muito inovadores, pois são semelhantes aos encontrados em outros jogos de tiro. O que realmente diferencia este título é a ausência de habilidades extremamente poderosas, conhecidas como "ultimates", que normalmente podem ser usadas poucas vezes e podem mudar o rumo de uma partida. Em vez disso, o jogo foca em habilidades com recarga que promovem um estilo de jogo mais constante e tático.