Jogo The Sims vai virar filme

Ao longo de 25 anos, The Sims e suas três sequências venderam mais de 200 milhões de cópias, e a Electronic Arts planeja desenvolver uma versão com modo multijogador.

A diretora inglesa Kate Herron, conhecida pelo sucesso da Netflix "Sex Education”, vai dirigir e participar do roteiro do filme.

"Queríamos os parceiros certos, e causar um impacto do tamanho do filme Barbie é exatamente o que queremos", disse Kate.

Outras adaptações triunfaram recentemente nas telas, como "Uncharted" e "The Last of Us".

