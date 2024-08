Cachorro mastiga carregador portátil de celular e incendeia casa nos EUA

A situação, apesar de inusitada, é real e foi registrada na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos . O caso e tem viralizado mundialmente nas redes sociais na última semana. No ocorrência em questão, um cachorro iniciou o incêndio de forma acidental após mastigar um carregador portátil de celular em cima de um colchão.

Quem nunca chegou em casa e se desesperou com a bagunça criada pelos pets enquanto os tutores estavam fora? Mas já imaginou chegar em casa e descobrir que os animais colocaram fogo na sua casa?

Após algumas mordidas, uma sequência de faíscas é liberada do aparelho, seguida de uma pequena explosão e uma nuvem de fumaça. Depois disso, uma pequena chama surge dos destroços do carregador portátil e em seguida se espalha pelo colchão e atinge os demais móveis na sequência.

O registro foi gravado em maio deste ano, mas divulgado inicialmente pelo corpo de bombeiros local no dia 7 de agosto no Facebook para alertar sobre os riscos de carregadores de íon-lítio sem supervisão. A partir desse post o vídeo começou a viralizar.

Com a explosão do material, os animais fogem assustados, mas depois retornam para o cômodo. Os cachorros chegam a ficar latindo para o fogo a medida em que ele cresce e avança sobre as instalações da residência.

Os bombeiros informaram que a casa teve danos "consideráveis" após o incêndio, mas que não houve feridos. Os animais fugiram usando a "portinha do cachorro" e também não se machucaram na ocorrência.