Apple anuncia mudanças em sua App Store após advertências da UE

A gigante digital Apple anunciou, nesta quinta-feira (8), mudanças em sua loja de aplicativos, a App Store, para ampliar as possibilidades de pagamento, após a UE acusar a empresa de violar as regras do bloco.

A Apple declarou que os desenvolvedores de aplicativos poderão "comunicar e promover ofertas de compras disponíveis no destino de sua escolha" ao final deste ano.

Em junho, a Comissão Europeia (o braço executivo da UE e responsável pela aplicação das regras de concorrência) havia advertido que a App Store violava as normas ao bloquear a promoção de formas alternativas de pagamento.