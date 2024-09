Pesquisa revela que brasileiros dedicam 3 anos e meio da vida adulta mexendo no celular

A pesquisa, realizada pelo Instituto Ipsos, foi encomendada pelo Nubank Ultravioleta e ouviu 1.500 pessoas Crédito: Adobe Stock

Você abre o aplicativo do banco, vê as mensagens recebidas, dá uma olhadinha nas redes sociais e, de repente, já passou horas mexendo no celular. Mas você já se perguntou quanto tempo fica olhando o celular? Um estudo realizado em julho de 2024 concluiu que os brasileiros dedicam, em média, 3,6 anos de suas vidas em frente à tela do aparelho telefônico. A pesquisa, realizada pelo Instituto Ipsos e encomendada pelo Nubank Ultravioleta, mostra ainda que esse período é equivalente a 6% de todo o tempo livre que uma pessoa possui ao longo do ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Se os dados forem discriminados por gênero, o uso do aparelho telefônico consome 6,4% do tempo livre das mulheres e 5,9% dos homens durante a vida adulta.

Entretanto, não é só o telefone que “toma” o tempo livre dos brasileiros. O uso de outras telas, como televisão e jogos eletrônicos, somados, ocupa 12% da vida adulta, o que equivale a 7 anos. Veja as atividades mais realizadas no tempo livre, segundo o estudo Uso de Celular Assistir TV Descanso e ócio Jogar Se exercitar Exercícios físicos e atividades ao ar livre estão entre as atividades feitas pelos brasileiros no tempo livre A prática de esportes ocupa apenas 4% do tempo gasto nas horas livre, o que corresponde a 2,2 anos. Crédito: Adobe Stock

A pesquisa também identificou outras atividades feitas no tempo livre dos brasileiros. A prática de esportes, por exemplo, ocupa apenas 4%, que corresponde a 2,2 anos. Já as atividades ao ar livre foram indicadas como responsáveis por 2% do tempo livre, totalizando 1 ano de vida. Descansar e ócio somam 4%, ou 2,3 anos, enquanto atividades religiosas ficam com 2%, ou 1,2 anos. Participar de eventos é equivalente a apenas 1%, totalizando 0,8 anos. Pesquisa revela o que os brasileiros gostariam de fazer se tivessem mais tempo livre Os participantes disseram no estudo que se tivessem mais tempo livre usariam para fazer viagens (41,7%), dormir (36%), assistir TV (27,2%), se exercitar (26%) e descansar (23,4%).