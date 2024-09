Veja outros países que bloquearam o X e têm conflitos com Elon Musk

Rede social foi bloqueada no Brasil após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF

A suspensão do Twitter no Brasil será válida até que a empresa, que tem como proprietário o sul-africano radicado nos Estados Unidos, Elon Musk , pague a multa que já soma mais de R$ 18 milhões, cumpra todas as decisões judiciais e indique um representante legal no Brasil .

A interrupção no serviço iniciou após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ser notificada da decisão judicial. A agência repassou o aviso às operadoras de internet que, por sua vez, começaram a bloquear o acesso a todas as plataformas da rede social.

Após uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , o X, antigo Twitter, começou a ficar fora do ar no Brasil . Os primeiros relatos de dificuldade para acessar a rede social começaram no fim da noite da última sexta-feira, 30.

A China mantém uma política de muita vigilância nas redes sociais, inclusive as chinesas. Além do Twitter, o Hotmail também não pode ser acessado na China.

Naquele ano, tanques do exército chinês invadiram a praça da Paz Celestial, em Pequim, para acabar com o protesto de estudantes e trabalhadores contra a política opressora do governo.

Na Rússia , poucos dias após o início da invasão contra a Ucrânia, o governo anunciou o bloqueio do Twitter e da Meta, empresa proprietária do Facebook e Instagram.

Na Coreia do Norte , o Twitter, além de Facebook, Youtube e sites de agências de notícia internacionais foram bloqueados em 1º de abril. Sites de jogos e com conteúdo adulto também não podem ser acessados.

Em 2009, durante protestos que ficaram conhecidos como “Manifestações Verdes”, o governo do Irã também optou por bloquear o Twitter e o Facebook. De acordo com o próprio Twitter, até o momento a rede social continua bloqueada no Irã.

Na Venezuela o Twitter foi bloqueado em agosto deste ano. De acordo com o presidente do país, o ditador Nicolas Maduro, a rede social ficaria suspensa por dez dias, prazo para que a empresa informasse o nome de seu representante legal na Venezuela.

Se a rede social for declarada culpada por violar as regras da União Europeia, a plataforma pode sofrer multas de até 6% do faturamento anual da companhia, entre outras medidas.

Em resposta, o bilionário acusou o órgão regulador do bloco europeu. “A Comissão Europeia ofereceu a X um acordo secreto ilegal: se censurássemos discretamente a fala sem contar a ninguém, eles não nos multariam”, disse.

A rede social X também se chocou com as autoridades australianas. O primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, chamou Musk de “bilionário arrogante, que pensa que está acima da lei”.

O atrito ocorreu porque a rede social X se negou a acatar decisões judiciais para remover conteúdos violentos e considerados extremistas, como o vídeo de um atentado à faca contra um bispo que circulava nas redes, e que estariam estimulando o ódio e mais violência, segundo as autoridades do país.

Na rede social, Musk voltou a acusar as ordens judiciais de censura. “O comissário de censura australiano está exigindo proibições globais de conteúdo”, disse o bilionário.



Nas últimas semanas, Musk ainda entrou em atrito com autoridades inglesas no contexto dos protestos da extrema-direita que atacaram residências e comércios de imigrantes após uma notícia falsa associar um assassinato a imigrantes. Sobre o tema, Musk comentou que uma “guerra civil é inevitável” no país europeu.

O ministro da Justiça do Reino Unido, Heidi Alexander, criticou o empresário classificando como “inaceitáveis” seus comentários, reacendendo o debate e as cobranças para a aplicação de regras para as plataformas digitais, informou a Reuters.



A rede social X tem sido acusada de impulsionar conteúdos anti-imigrantes na internet, o que teria alimentado a violência da extrema-direita.



Na Túrquia e Índia, X deleta conteúdos sem acusar países de censura

O megaempresário não age da mesma forma em todos os países. Na Turquia, a rede tem removido conteúdos e perfis a pedido de autoridades sem que, por isso, o governo seja acusado de censura.

Em maio de 2023, a plataforma suspendeu perfis e conteúdos após ordens judiciais às vésperas da eleição presidencial que reelegeu Recep Tayyip Erdogan.

“Em resposta ao processo legal e para garantir que o Twitter continue disponível para o povo da Turquia, tomamos medidas para restringir o acesso a alguns conteúdos na Turquia hoje”, informou a plataforma.

Perguntado por um jornalista sobre o motivo de ter atendido ao pedido das autoridades turcas sem questionar, Musk respondeu: “A escolha é restringir totalmente o Twitter ou limitar o acesso a alguns tweets. Qual deles você quer?”.

Em setembro de 2023, a Reuters informou que o presidente turco e a Tesla – fábrica de automóveis elétricos de Musk – negociavam a instalação de uma planta da companhia no país.



Na Índia, em janeiro de 2023, a plataforma removeu conteúdos relacionados a um documentário da BBC que relata a repressão contra a minoria mulçumana no estado de Gujarat, quando o atual primeiro-ministro Modi governava a província. Estima-se que mais de mil pessoas tenham sido assassinadas.

Em entrevista à própria BBC depois, Musk disse não ter conhecimento do caso específico. "As regras na Índia sobre o que pode aparecer nas mídias sociais são bastante rígidas e não podemos ir além das leis do país", disse Musk, de acordo com informações divulgadas pela Reuters. (com Agência Brasil)