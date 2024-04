'Twitter Files Brazil', o pano de fundo dos ataques de Musk a Moraes; entenda

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), fez uma série de críticas e ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusando o magistrado de censura e ameaçando descumprir decisões judiciais. As publicações foram impulsionadas por parlamentares de direita. Por trás das acusações, está o "Twitter Files Brasil", arquivos de dentro do Twitter.

4) e tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As decisões citadas nos e-mails não são inéditas e envolvem investigações de ataques a ministros do Supremo e propagação de notícias falsas, como as que questionavam a lisura do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas.

Em um dos e-mails, de 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, relatou que parlamentares brasileiros pediram o conteúdo de mensagens privadas trocados por alguns usuários durante uma audiência pública no Congresso Nacional. O pedido foi negado pela plataforma.

Em outro e-mail divulgado pelo jornalista, de 2 de julho de 2021, Batista relatou uma solicitação da Polícia Federal, amparada por ordem judicial, pedindo dados cadastrais do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o funcionário informou que estava trabalhando em uma resposta dizendo que o Twitter não coletava os dados cadastrais solicitados.

O pacote também traz um e-mail de 18 de de agosto de 2021, que informava sobre uma ação do TSE para desmonetizar contas de bolsonaristas que tinham se envolvido em ataques coordenados contra integrantes do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral. Na época, uma série de contas foram desmonetizadas por decisão da Justiça.

Em 30 de março de 2022, conforme relatado em outro e-mail, o TSE mandou o Twitter fornecer dados sobre estatísticas de tendência para as hashtags "VotoImpressoNAO" e "VotoDemocraticoAuditavel", sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Além disso, o TSE exigiu informações de assinatura e endereços IP dos usuários que usaram a hashtag #VotoDemocraticoAuditavel em 2021.