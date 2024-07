CrowdStrike: o que é e o que faz a empresa ligada ao apagão cibernético

Crowdstrike: conheça empresa ligada ao apagão cibernético Crédito: Reprodução/Instagram/@crowdstrike

A empresa americana CrowdStrike está ligada ao apagão cibernético que afetou voos e telecomunicações pelo planeta na manhã desta sexta-feira, 19. A companhia fornece serviços de cibersegurança para muitas empresas localizadas em vários países. A CrowdStrike já se pronunciou sobre o ocorrido e explicou que a causa seria uma atualização no sistema da empresa.. Entretanto, o problema afetou muitos passageiros, usuários de aplicativos e até mesmo eventos como as Olimpíadas de Paris. Saiba mais sobre a empresa de segurança digital CrowdStrike.



CrowdStrike: com o que a empresa trabalha?

A CrowdStrike fornece serviços de cibersegurança para as maiores empresas do mundo, incluindo bancos, universidades e empresas de telecomunicações. Assim, sua função é encontrar falhas em sistemas digitais e evitar ataques de hackers. Ela também protege informações dos clientes das empresas com quem trabalham e atuam em "ambientes de TI" — tudo seja acessado por meio de uma conexão de internet.

CrowdStrike: quais empresas utilizam os serviços? Entre os principais clientes da CrowdStrike estão empresas de tecnologia e serviços financeiros digitais como a Ticketmaster, Medibank e Optus. A agência de apostas australiana TAB Corp também é cliente da empresa. Ela é usada em pelo menos 50 países, sendo a maioria das empresas (1,6 mil) localizadas nos Estados Unidos. No Brasil, 34 empresas utilizam os serviços da CrowdStrike, como o Grupo Vamos (de transporte e logística) e a XP Inc. (serviços financeiros), segundo informações do site Their Stack, que publica vagas de emprego.

A CrowdStrike também já foi contratada pelo partido Democrata dos Estados Unidos para investigar uma falha na sua rede de computadores em 2016.

CrowdStrike: quem é o dono da empresa?

O fundador da CrowdStrike é George Kurtz, ex-funcionário da McAfee. De acordo com dados da Forbes desta manhã, Kurtz é dono de uma fortuna estimada em US$3,4 bilhões (R$18,8 bilhões, na cotação atual). A empresa foi fundada em 2012 e ele manteve 5% das ações após a abertura de capital, em 2019.