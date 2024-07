Ibovespa abre em alta após apagão cibernético; B3 diz que não foi afetada

"Reforçamos que nossos sistemas continuam operando e aptos para pleno funcionamento do mercado", segundo nota enviada na manhã desta sexta.

Bolsa de valores brasileira, a B3 informou que nenhum dos seus serviços e plataformas de operação foi afetado pela falha técnica ocasionada no apagão cibernético.

O índice que representa centenas de empresas em diversos países europeus, o STOXX Europe 600, caía 0,47% por volta das 9h30min, no horário de Brasília.

Ações das empresas de tecnologia Microsoft e de cibersegurança CrowdStrike também caíam no pré-mercado dos Estados Unidos.

Já o principal índice de ações da Alemanha, denominado Deutscher Aktienindex (DAX), recuava 0,62% no momento.

No Reino Unido, o índice Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100), que inclui as 100 maiores empresas listadas na London Stock Exchange, operava em queda de 0,53%.

O "Cotation Assistée en Continu" (CAC), do mercado de ações da França, recuava 0,56%, enquanto o Milano Indice di Borsa (FTSE MIB), na Itália, apresentava retração de 0,70%.

As ações da Microsoft e da CrowdStrike, no pré-mercado dos Estados Unidos, caíam 1,37% e 12,58%, respectivamente.

Entenda o apagão cibernético



O diretor-presidente da CrowdStrike, George Kurtz, informou que foi encontrada uma falha em uma atualização de conteúdo dos usuários do Windows, programa da Microsoft.