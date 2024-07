Bolsas de valores caem na Europa com apagão cibernético

Principais índices europeus operam em queda; ações de tecnologia caem no pré-mercado americano

O índice que representa centenas de empresas em diversos países europeus, o STOXX Europe 600, caía 0,47% por volta das 9h30min, no horário de Brasília.

Ações das empresas de tecnologia Microsoft e de cibersegurança CrowdStrike também caíam no pré-mercado dos Estados Unidos.

Já o principal índice de ações da Alemanha, denominado Deutscher Aktienindex (DAX), recuava 0,62% no momento.

No Reino Unido, o índice Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100), que inclui as 100 maiores empresas listadas na London Stock Exchange, operava em queda de 0,53%.