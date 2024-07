Apps de bancos brasileiros apresentam falhas nesta manhã em meio a apagão cibernético

Notificações de usuários dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon

Ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas na manhã desta sexta-feira, 19, dia em que um apagão cibernético global tem afetado as operações de instituições no exterior, bem como de sistemas de transporte e de outros setores da economia. Ainda não se sabe se as falhas nos bancos do País têm relação com este evento.

Relatos compilados pela plataforma Downdetector, que reúne notificações de usuários, dão conta de problemas no acesso dos aplicativos do Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.