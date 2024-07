Ciberataques aumentam em 67% no Brasil, segundo pesquisa

O número de ataques cibernéticos em todo o mundo aumentou no segundo trimestre de 2024, de acordo com um levantamento divulgado segunda-feira, 16, do Check Point Research. O Brasil registrou um aumento de 67% dos ciberataques, foram 2.754 tentativas por semana, informou o Olhar Digital.



A motivação econômica para ganhar dinheiro por meio de ataques como os de ransomware e de phishing é um ponto observado. Ataques alimentados pelas tensões geopolíticas e vulnerabilidades na cadeia de suprimentos podem estar por trás do aumento dos ataques.

A equipe responsável pelo levantamento enfatizou que os investimentos em segurança cibernética devem aumentar em todo o mundo, já que os cibercriminosos estão utilizando técnicas cada vez mais sofisticadas. Veja destaques do levantamento.