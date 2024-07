Cibersegurança: desafios e medidas na era digital

O Brasil é um dos países mais atacados por hackers no mundo. Crédito: Adobe Stock.

A tecnologia já é parte indissociável da vida humana, e praticamente todos os tipos de serviço dependem, de algum modo, da Internet. Não é errado afirmar que as ameaças a soluções tecnológicas tornam todos, em algum nível, vulneráveis. Como nos filmes de ficção científica, os impactos de um ataque cibernético podem ocasionar caos à medida em que têm potencial para afetar gravemente o funcionamento da sociedade, causando prejuízos incalculáveis a pessoas, empresas e governos. É nesse contexto que a cibersegurança tornou-se uma preocupação crescente para organizações e indivíduos no mundo todo. A segurança cibernética é definida como a área da computação que foca na proteção de sistemas e comunicação de dados contra ameaças como vírus e hackers. Também chamada de segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações eletrônicas, as práticas de segurança cibernética dizem sobre a proteção contra ataques maliciosos a hardwares e servidores, computadores pessoais e dispositivos móveis, redes e dados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se você vive no Brasil, os riscos de sofrer tentativas de ataques cibernéticos são ainda maiores. Isso porque o País é o segundo mais atacado por hackers no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e continua sendo o principal alvo de ataques na América Latina, de acordo com o Relatório de Inteligência de Ameaças da líder global de cibersegurança NetScout, divulgado no segundo trimestre deste ano. Apenas no segundo semestre do ano passado, o Brasil sofreu 357.422 ataques, um aumento de 8,86% quando comparado com o primeiro semestre do mesmo ano, quando 328.326 investidas foram registradas.

Existe uma explicação para o Brasil estar no topo desseranking. A globalização e o aumento do trabalho remoto, acelerados pela pandemia, trouxeram novos desafios para a cibersegurança. Nos últimos anos, empresas precisaram se adaptar para expandir sua atuação online, e entrar em novos espaços aumentou a vulnerabilidade das corporações. Exemplo disso é o trabalho remoto, que veio para ficar. “A pandemia provocou o aumento do trabalho em casa, o que criou um desafio para as empresas. Em um computador na empresa podemos retirar as portas USB, impedir que um usuário instale um programa, etc. Mas quando a pessoa usa seu computador pessoal?”, questiona Marcial Fernández, professor na graduação e no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e consultor do Governo do Estado do Ceará na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). No home office, a incapacidade de controlar diretamente os dispositivos pessoais dos funcionários aumenta a vulnerabilidade da empresa, exigindo dela políticas mais rigorosas para garantir a segurança de dados e sistemas utilizados fora do ambiente corporativo, como uso de VPNs e reforço na educação dos colaboradores sobre os riscos e medidas de proteção.

“O problema de uma empresa pequena é que não tem muitos recursos para se proteger, seja para compra de equipamento ou serviço, seja para contratar ou treinar pessoal. Mas os prejuízos também podem ser enormes. Só o fato de se preocupar com segurança desde o início, desenvolvendo um software, pode melhorar e mitigar os danos. Da mesma forma que uma empresa precisa se preocupar com a qualidade dos produtos e serviços, também precisa se preocupar com a qualidade das ferramentas que utiliza”, afirma o professor Marcial Fernández. TOP 3 SETORES MAIS ATINGIDOS POR ATAQUES HACKERS NO BRASIL

no período de jul-dez de 2023 1. Telecomunicação sem fio - 82.065 ataques

(+142.47% em relação ao primeiro semestre

de 2023)

2. Transporte de cargas - 25.620 ataques

3. Processamento de dados - 25.130 ataques

Fonte: Relatório de Inteligência de Ameaças.

NetScout, 2024

Combatendo ataques na prática

Jony do Vale é veterano em segurança da informação e vive no dia a dia o desafio de garantir a cibersegurança em negócios. Crédito: João Filho Tavares.

Jony do Vale, um veterano com mais de 20 anos de experiência em infraestrutura, segurança da informação e gestão de pessoas, vive no dia a dia o desafio de garantir a cibersegurança em negócios. Como head de TI e Segurança da Informação da empresa cearense Wiser Tecnologia, fundada em 2019, ele relata que os problemas mais comuns na área incluem principalmente ataques de ransomware, uma espécie de vírus que sequestra informações e exige recompensa para liberar o sistema. “O que geralmente acontece? O sistema para, alguma coisa deixa de funcionar e quando ela (a empresa) vai verificar, os arquivos estão criptografados e tem um arquivo de texto informando se os arquivos foram sequestrados, estão criptografados com um código forte, e (os atacantes) pedem um resgate, um determinado valor em bitcoin em uma determinada conta”, relata. É na hora que o sistema da empresa para de funcionar que a Wise costuma ser acionada. “Eles (empresas clientes) identificam qual foi a máquina ou as máquinas infectadas. A gente consegue, por dentro do próprio sistema de antivírus, isolar essa máquina do parque. A máquina já não tem mais comunicação com a rede interna, ela fica em quarentena, na verdade. A gente isola para evitar a infecção das demais”, explica.