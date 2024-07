Criador saudita de série da Netflix afirma que foi condenado por tribunal antiterrorismo

Em um segundo vídeo publicado esta semana na rede X, ele aparece em um veículo dizendo que foi proibido de sair do território saudita.

O criador saudita de uma série de animação da Netflix conhecida por romper tabus do reino conservador denunciou que foi condenado por um tribunal antiterrorismo.

A série aborda temas como conflitos entre tribos ou grupos jihadistas e faz referência à homossexualidade, passível de pena de morte no país.

As autoridades não responderam às perguntas da AFP e o cineasta não foi encontrado.

Segundo o jornal americano Wall Street Journal, os documentos judiciais do caso mencionam postagens anteriores de Amuzaini no Twitter que "ridicularizavam os regimes árabes (...) ou apoiavam os direitos das mulheres".

No vídeo já excluído, Almuzaini afirma que o "tribunal do terrorismo" o acusou de promover a homossexualidade e o ativismo.

Na gravação, o cineasta também se dirigiu ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante de fato do reino e arquiteto de várias reformas sociais nos últimos anos, na esperança de que "corrigisse parte do que aconteceu (com ele)".

Os defensores dos direitos humanos acusam a Arábia Saudita de reprimir rigorosamente qualquer crítica online. Mas, ao contrário de outros casos de grande repercussão, Almuzaini não parece ter sido preso.

